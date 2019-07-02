Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атырау около 1000 человек приняли участие в ночном марафоне

Дистанция ночного марафона составила 4,5 км.

Фото : РСК2 июля 2019, 10:32

В мероприятии, организованном второй год подряд акиматом города Атырау приняли участие около 1000 человек, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

- Большинство участников ночного марафона-молодые люди. Но и пожилых участников немало. Одна из них, 51-летняя Ажар Алимаканова является постоянной участницей забега. Благодаря таким спортивным мероприятиям мы можем призвать молодежь вести здоровый образ жизни. Проводимый марафон будет продолжаться и в дальнейшем, - рассказал вице-президент оргкомитета "Atyrau Marathone-2019" Юрий Пономарев.

Дистанция ночного марафона составила 4,5 км. Всем участникам были вручены неоновые браслеты, а после финиша им были вручены памятные медали и сертификаты. Специальные призы были вручены 5 лучшим участникам мужского и женского пола.

В конце мероприятия организаторы ночного марафона выбрали самую креативную и "самую яркую одежду". Хоккеисты, покемоны,жители, одетые в солдатском стиле, были признаны лучшими.

Стоит отметить, что в июле состоится уже ставший традиционным "Эко марафон".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты