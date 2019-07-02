Центры занятости должны будут переформатироваться

Нужно переходить от привычной пассивной регистрации к проактивному формату поиска нуждающихся в трудоустройстве и закрытию имеющихся вакансий.

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства дал ряд поручений по реализации поставленных задач Президентом РК, связанных со снижением долговой нагрузки и улучшением ситуации с занятостью населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, правительство посчитало затраты на поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева по поддержке социально уязвимых категорий граждан. С учетом этих издержек Кабмин одобрил предложения с поправками в республиканский бюджет на 2019 год. Также были одобрены поправки в госпрограмму "Енбек".

- Повышение благосостояния казахстанцев является ключевым направлением работы правительства. Президентом принят ряд социальных мер, реализация которых позволит гражданам не только решить имеющиеся в семьях социальные проблемы, но и значительно улучшить свое материальное благополучие. В связи с этим наша текущая задача оперативно провести все организационные и правовые мероприятия для их своевременного выполнения, - сказал он.

Со своей стороны премьер-министр дал ряд поручений министерствам и акиматам.

- Министерству финансов совместно с канцелярией премьер-министра поручаю обеспечить внесение законопроекта по уточнению республиканского бюджета на 2019 г. в мажилис. Озвученные Президентом социальные меры охватывают большой спектр вопросов. Для их полного и своевременного исполнения необходимо - первое, Минтруда и соцзащиты населения, финансов совместно с Нацбанком определить механизмы и внести в правительство проект соответствующего решения по использованию средств, выделенных на снижение долговой нагрузки граждан и по списанию накопленных штрафов и пеней по беззалоговым потребительским кредитам, - сказал он.

Кроме того, его указания касались госпрограммы "Енбек".

- Второе. Механизмы госпрограммы "Енбек" по микрокредитованию, госгрантам, обучению и переобучению зарекомендовали себя как действенные инструменты для вовлечения безработных в продуктивную занятость. Для их расширения дополнительно предусматривается 50 млрд тенге. Минтруда, акиматам и НПП "Атамекен" эффективно организовать эту работу. Третье. Работа центров занятости населения требует усовершенствования. Нужно переходить от привычной пассивной регистрации к проактивному формату поиска нуждающихся в трудоустройстве и закрытию имеющихся вакансий. Минтруда совместно с акимами регионов. НПП "Атамекен" в месячный срок принять новый регламент работы центров занятости, - сказал глава Кабмина.

Четвертое, Мининформации и общественного развития до конца этого месяца требуется утвердить правила распределения жилья среди работающей молодежи. Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с ЖССБ ускорить запуск механизма предоставления льготных займов малообеспеченным семьям для приобретения жилья.

- Пятое. С 1 сентября будет дополнительно выделено для детей из малообеспеченных и многодетных семей 5 тысяч целевых образовательных грантов и будет повышена стипендия по рабочим специальностям на 30%. Акимам совместно с министерством образования и науки обеспечить присуждение этих грантов. Шестое. Глава государства поручил навести порядок в вопросах выдачи АСП. Поэтому всем акимам поручаю обеспечить строгое соблюдение всех нормативно установленных процедур, вести действенный мониторинг получателей АСП. Седьмое. Миннацэкоонмики совместно с НПП "Атамекен" в месячный срок утвердить методологию по проведению скрининга регионов для повышения доходов населения с учетом положительного опыта Атырауской, Жамбылской, Алматинской. Актюбинской и Туркестанской областей. А также разработать и утвердить планы реализации скрининга в разрезе областей и городов республиканского значения. Акимам областей и городов республиканского значения с момента утверждения плана реализации скрининга обеспечить проведение опроса предпринимателей и домохозяйства, - перечислил Мамин.

В завершение он отметил, что блок социальных мер охватывает очень большой круг вопросов.

- Принимаемые меры, прежде всего, направлены, на поддержку реально нуждающихся граждан, в том числе молодежи, а также обеспечение людей работой. Поэтому решение проблем наших граждан во многом зависит от слаженности работы. Мининформации и общественного развития поручаю широко информировать населения о принимаемых мерах с использованием всех ресурсов, - заключил премьер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!