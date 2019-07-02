Превышения по загрязняющим веществам в Арыси нет - Казгидромет

1 июля (с 09:00 до 13:00 часов) филиалами РГП "Казгидромет" по Туркестанской и Кызылординской областей в оперативном порядке были организованы внеплановые отборы проб по атмосферному воздуху, радиационного фона и поверхностных вод.

Специалисты "Казгидромета" продолжают проверять качество воздуха и воды в Арыси, пострадавшей от взрыва снарядов на военном складе, передает Zakon.kz.

01.07.2019 года (с 09:00 до 13:00 часов) Филиалами РГП "Казгидромет" по Туркестанской и Кызылординской областей в оперативном порядке были организованы внеплановые отборы проб по атмосферному воздуху, радиационного фона и поверхностных вод.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился на 9-ти точках по 6-ти загрязняющим веществам:

1. ул.Акымбеков

2. Детский сад "Алтын балапан" ул.Акымбеков

3. Школа №376

4. Казпочта

5. ул.Атамура возле военной части

6. ул.Есполатов

7. ул.Парковая

8. Рынок

9. ул.Казыбек би

- По результатам анализа во всех 9 точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено. Радиационный фон (мощность экспозиционной дозы не превышал допустимую норму – 0,15 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч); Плотность радиоактивных выпадений – 95 Бк/м2 (норма - 110 Бк/м2), - сообщили в "Казгидромете".

Также специалисты проверили воду. Забор проб проводился на 4 точках:

1. Верхнее течение р.Арыс – возле моста с.Сарыарык

2. Среднее течение, г.Арыс ГП Арысь

3. Нижнее течение, 2 км от с.Шаульдер

4. При впадении р.Сырдария, ГП Шаульдер

Отбор проб проводился по 48 показателям качества вод: визуальные наблюдения, температура воды, водородный показатель, насыщение кислородом, удельная электропроводность, растворенный кислород, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, двуокись углерода, химическое потребление кислорода, биохимическое потребление кислорода за 5 суток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, сумма натрия и калия, сумма ионов, сухой остаток, жесткость, аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, сумма азота, фосфаты, фосфор общий, железо общее, железо (3+), кремний, фториды, СПАВ, кадмий, свинец, марганец, медь, цинк, кобальт, хром (3+), хром (6+), хром общий, мышьяк, никель, ртуть, сероводород, нефтепродукты, фенолы.

- По результатам анализа, проведенного за 01.07.2019г. превышений установленных норм по 29 показателям качества воды включая тяжелых металлов, биогенных веществ не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течении 5 дней. По результатам анализа в пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально-высокого загрязнения не обнаружено, - сообщили в "Казгидромете".

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