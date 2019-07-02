Какая погода ждет казахстанцев в июле

Синоптики подчеркнули, что консультативный прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

Консультативный прогноз погоды на июль опубликовали казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", в июле в Казахстане предполагается частая смена синоптической ситуации: западные вторжения антициклонов будут сменяться выходами южных циклонов.

В начале месяца на северные регионы с районов Скандинавии смещается циклон, с которым ожидается ветер ураганной силы, дожди, местами сильные, а также конвективные явления в виде града, грозы и шквала. Спад температуры прогнозируется на севере, северо-западе и центре страны, днем до +17+26ºС. На юге после сильной жары также пройдут ливневые дожди с понижением температуры до +25+33ºС. К концу первой декады температурный фон постепенно будет повышаться.

Во второй и третьей декадах столбики термометров будут колебаться на севере, центре и востоке ночью от +10+15 ºС до +15+20ºС, днем от +25+30ºС до +30+38ºС; на юге, юго-востоке и западе республики намного жарче ночью от +15+20ºС до +20+30ºС, днем от +30+38ºС до 35…45 тепла.

Синоптики подчеркнули, что консультативный прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!