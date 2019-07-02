Члены организованной преступной группы осуждены к лишению свободы

На системной основе получали взятки от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное оформление грузов с товарами народного потребления ввозимых из КНР в Казахстан.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы в составе главного специалиста таможенного поста "Майкапчагай" Кабышева Н., брокеров Жантемировой З. и Айдарканова М, передает Zakon.kz.

Указанные лица на системной основе получали взятки от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное оформление грузов с товарами народного потребления ввозимых из КНР в Республику Казахстан.

Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела установлен факт получения взятки от индивидуального предпринимателя офицером по ОВД СЭР ДГД области Зиядановым Е. за общее покровительство.

28.06.2019 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области Кабышева Н. осужден к 8 годам лишения свободы, Жантемирова З. к 6 годам лишения свободы и Айдарканов М. к 3 годам лишения свободы, Зияданов Е. приговорен к штрафу в размере 6,1 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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