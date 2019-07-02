Леффлер рассказал, кто будет соперником GGG в сентябре

Тем временем, инсайдеры уже нашли Головкину соперника на сентябрь.

Управляющий директор GGG Promotions Том Леффлер рассказал, кто может быть соперником казахстанского экс-чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина в сентябре, передает Zakon.kz.

- Я не могу официально комментировать процесс выбора оппонента, но, естественно, "Канело" является приоритетным вариантом. Если по какой-то причине это не сработает, то мы сядем с GGG и DAZN и подыщем следующую лучшую альтернативу, — сказал в беседе с Yahoo! Sports Леффлер.

Тем временем, спортивный инсайдер Майк Коппинджер, ссылаясь на собственные источники, заявил, что возможной заменой Альвареса на сентябрь может стать его соотечественник Хайме Мунгия.

- Источники сообщают, что Хайме Мунгия, возможно, сразится с Головкиным этой осенью, если Канело действительно встретится с Ковалевым. Особенно если бой Канело - Ковалев не состоится в сентябре. При таком сценарии DAZN обеспечит себе бой Головкин - Мунгия на уикенд в честь Дня независимости Мексики, - написал Коппинджер в Twitter.

В своем последнем бою, который прошел 8 июня, Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в 4 раунде. Это был первый бой казахстанца после поражения от Альвареса. Теперь он боксирует на стриминговом сервисе DAZN, а его наставником является Джонатон Бэнкс.

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