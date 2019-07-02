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Расчеты по восстановлению Арыси могут завершить в течение недели

На сегодня этим вопросом занимается местный исполнительный орган.

Фото : primeminister.kz2 июля 2019, 11:28

Расчеты по восстановлению города Арыси после произошедших в июне месяце взрывов могут завершить в течение недели. Об этом в кулуарах правительства сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Расчеты делаются со стороны местного исполнительного органа, когда они нам эти расчеты дадут, мы уже скажем какие это суммы. Буквально в течение недели, - сообщил Смаилов.

На заседании правительства сегодня, где был утвержден проект поправок в бюджет на 2019 год, он сообщал, что проектом предлагается увеличить резерв правительства на 72,9 млрд тенге. По его словам, часть данных средств будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арыси.

24 июня в городе Арыси раздались взрывы на военном складе. 25 июня на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил , что на восстановление города будут выделены необходимые средства, будет оценен ущерб, нанесенный жилью, социальным, инфраструктурным объектам.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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