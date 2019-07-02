Казахстанка выиграла международную премию WinTrade в номинации "женщина года"

Баталова – единственный казахстанский журналист, официально посетившая Сирию во время военного кризиса и сделавшая оттуда серию репортажей.

Казахстанская журналистка Акмарал Баталова выиграла премию WinTrade в номинации "женщина года". Награду казахстанка заслужила за серию репортажей и фильмов о затяжном конфликте в Сирии, передает Zakon.kz со ссылкой на Посольство РК в Великобритании.

На данную премию А.Баталову выдвинула группа представителей Палаты лордов Парламента Великобритании после ознакомления с ее работами о Сирии.

А.Баталова – единственный казахстанский журналист, официально посетившая Сирию во время военного кризиса и сделавшая оттуда серию репортажей для канала "Хабар-24".

Она также регулярно освещает сирийские мирные переговоры в рамках Астанинского процесса и является автором обзорных статей по Ближнему Востоку.

За последние два года с командой своего продюсерского центра "Sesar Films Production" А.Баталова сняла четыре документальных фильма: по сирийской проблеме, об Астанинском процессе, антирадикализации ислама и результатах работы Казахстана в качестве члена Совета Безопасности ООН.

Международная организация WinTrade была основана британской бизнес-леди и кавалером Превосходнейшего ордена Британской империи Ивонн Томпсон в 1996 году и направлена на поддержку деятельности женщин в различных отраслях. Организация также основала премию, отмечающую особые заслуги женщин в различных видах деятельности.

Премия WinTrade выдается в таких номинациях, как наука, искусство, технологии, журналистика, дизайн и другие. Награда, полученная казахстанкой, присуждается женщине, которая продемонстрировала выдающуюся целостность и прогрессивное мышление, выходя за рамки привычного рабочего пространства, доказав свою способность изменять восприятие женщин и недостаточно представленных сообществ, или была катализатором или агентом перемен в жизни людей.

Церемония награждения стала кульминацией недельного форума WinTrade Week, проходившего в британской столице и нацеленного на представление лучших практик, обмен опытом и развитие бизнес-контактов среди женщин со всего мира. Темой форума в нынешнем году стала "Womenomics (женщины в экономике) в век цифровых технологий и искусственного интеллекта".

В текущем году на премию WinTrade в 20-ти номинациях претендовали 500 женщин со всего мира. В онлайн-голосовании участвовало свыше 11 тысяч человек.

На церемонии вручения присутствовали Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов, послы Узбекистана, Грузии и Белоруссии, члены Палаты лордов Парламента Великобритании Баронесса Верма и Лорд Шейх, член Палаты общин Парламента Великобритании Хелен Грант, руководство Facebook, MasterCard, Microsoft, Лондонской фондовой биржи, Deloitte, Ernst & Young и других крупных международных корпораций.

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