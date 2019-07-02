В Бурабае мужчина охотился незаконно

С места происшествия полицейские изъяли двуствольное ружье, патроны и тушу сурка.

Очередное нарушение природоохранного законодательства зарегистрировано 28 июня территории Государственного национального природного парка "Бурабай". Факт незаконной охоты выявлен в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников полиции и егерей Национального парка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

Как было установлено в ходе разбирательства, житель с. Алтынды района Биржан Сал, занимался незаконной охотой на особо охраняемой территории. С места происшествия полицейские изъяли двуствольное ружье, патроны и тушу сурка. Здесь же обнаружен мотоцикл, на котором передвигался нарушитель.

Как пояснил сам сельчанин, о том, что о запрете охотиться на территории Национального парка без разрешения лесничества, он знал, однако, пренебрегая установленными требованиями, все же совершил нарушение.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 337 ч.4 УК РК (незаконная охота на особо охраняемой территории).

Полицейские напоминают что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того установлено что ружье, которое сельчанин использовал для охоты принадлежит его покойному отцу. За незаконное использование не зарегистрированного оружия, мужчина также привлечен к административной ответственности по ст. 482 КРКоАП.

Стоит отметить что всего в этом году акмолинские полицейские возбудили 8 уголовных дел по факту незаконной охоты и 149 административных протоколов.

Полицейские призывают граждан соблюдать установленные Министерством сельского хозяйства правила охоты на основании разрешительных документов.

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