Регионы сами распределят пять тысяч дополнительных грантов

В зависимости от потребности рынка в разрезе каждого региона будут определяться нужные специалисты.

На пресс-конференции в правительстве министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о выделенных дополнительных образовательных грантах для детей из социально уязвимых семей, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для обучения в вузах будут выделены 5 тысяч целевых образовательных грантов для детей из многодетных семей, получателей адресной социальной помощи, - сказал он.

По его словам, в регионах местные власти уже сами определятся, по каким специальностям будут распределены гранты.

- На какие специальности и другие нюансы, они будут определяться в зависимости от потребности рынка труда. Эти средства направлены на выделение дополнительных грантов. Они направляются трансфертами местным исполнительным органам в местные бюджеты. И в зависимости от потребности рынков и необходимости в определенных специалистах в разрезе каждого региона будут определяться нужные специалисты, - пояснил глава ведомства.

Обладатели дополнительных грантов станут известны в августе. Сначала вузы распределят 53 700 грантов, выделенных на этот год. Далее в августе, по его словам, те, кто не смог получить в общем конкурсе гранты, и относится к категории малоимущих, получателей АСП или многодетным, они будут иметь возможность дополнительно подать свои заявления в местные акиматы и получить грант в зависимости от того, сколько они баллов набрали.

- Ребята, которые поступят на эти гранты, смогут уже с 1 сентября этого года начать обучение в вузах, - уточнил Аймагамбетов.

В заключение министр добавил, что всем обладателям грантов будет назначены стипендия в размере 20 тысяч 940 тенге, а также компенсация за проезд 2 раза в год в период каникул в размере 4 МРП.

Как сообщилось, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить дополнительные образовательные гранты для детей из социально уязвимых семей.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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