Три контрабандиста с крупными суммами денег задержаны на границе

У них изъяты доллары, евро и тенге.

Три попытки провоза крупных денежных сумм с нарушением таможенного законодательства выявили казахстанские пограничники за прошедшие сутки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Так в ночь на 2 июля, пограничный наряд ОПК "Алматы" во время оформления воздушного рейса LH-647 сообщением "Алматы - Франкфурт" задержал гражданку РК 1966 г.р. с незадекларированной денежной суммой 12 185 евро, 148 100 тенге.

Спустя два часа тем же составом наряда, задержан 34 летний казахстанец, с незадекларированной денежной суммой 10 220 долларов США, 50 евро, 1 500 тенге. Он собирался лететь на воздушном рейсе G9-254, сообщением "Алматы - Шарджа", –

Кроме того, пограничным нарядом отделения погранконтроля "Темир баба авто" (Региональное управление "Береговая охрана"), была задержана гражданка Туркменистана 1972 г.р., которая следовала из РК в Туркменистан в пешем порядке с незадекларированной денежной суммой 20 000 долларов США.

Изъятые денежные средства заактированы и переданы таможенникам.

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