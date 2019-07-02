Акция "Дорога в школу" начнется на месяц раньше

Такое решение принято для максимального охвата нуждающихся в помощи детей подготовкой к школе.

На заседании правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что акция "Дорога в школу" в 2019 году начнется на месяц раньше, чем это было в прошлые годы, передает корреспондент Zakon.kz.

- По расширению общереспубликанской акции "Дорога в школу" с привлечением общественности и спонсоров - министерством в текущем году будут приняты дополнительные меры по этой акции, которая, начиная с 2008 года, ежегодно проходит во всех регионах страны, - сказал он.

По его словам, в этом году решено "Дорогу в школу" провести на месяц раньше.

- В текущем году акция будет начата на месяц раньше в целях максимального охвата детей, нуждающихся в помощи. Будут организованы передвижные пункты, а также мобильные группы с привлечением волонтеров, - пояснил Аймагамбетов.

Напомним, традиционно эта акция в прошлые годы стартовала в первых числах августа.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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