Ногаев: Нынешнее положение дел не устраивает многих рабочих на Тенгизе 

Люди все видят.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел совещание с руководством крупных нефтяных компаний и их подрядчиками, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Как сказал аким Атырауской области, инцидент в рабочем поселке Тенгиз произошел из-за неравных условий труда, отметив что сейчас руководству ТШО и всем подрядным организациям необходимо приложить максимум усилий для того чтобы в корне изменить ситуацию.

- Очень часты жалобы на дискриминацию в части оплаты условий труда. Нарушаются сроки выплаты заработной платы. Нарушается сроки выплаты за привлечение работников к сверхурочным работам. Сроки выплат компенсационных выплат за неиспользованные дни, за работу в праздничные и выходные дни. Имеются факты самостоятельного установления графика рабочего дня, в частности, на Тенгизском проекте, одним из руководителей подрядных организаций было самовольно установлено увеличение на 4 часа ежедневного рабочего дня, после возмущения коллектива и обращений в инспекцию труда этот факт был устранен. Но многие боятся высказывать свои жалобы на несоответствие действий работодателя, на требование трудового кодекса. Это связано с тем, что работодатель запугивает работников, угрозой если не сейчас, то со временем найдет любые причины что бы придраться и уволить его. Эти факты есть, - сказал Нурлан Ногаев. - Есть конкретное заявление когда представители охранных фирм, вместо того что бы выполнять свои прямые обязанности по обеспечению правопорядка и безопасности объектов, занимаются запугиванием персонала. И являются как бы реализаторами идей работодателя. В частности у нас имеются факты, когда с целью выявить нарушения образно говорят "пасут" этого работника и фиксируют каждое нарушение чтобы избавиться от этого специалиста. Это приводит к раздражению как минимум, а как максимум к конфликтным ситуациям. И ваша задача предотвратить эти моменты.

Аким области также отметил, что нынешнее положение дел не устраивает многих работников подрядных организаций.

- Жалоб очень много, уважаемые работодатели, я прошу вникнуть в суть дела если такое положение когда-то кого-то устраивало, то эти времена прошли. Есть поручение главы государства, об обеспечении выплаты достойной зарплаты людям за одну и ту же работу, вне зависимости от гражданства. Да, определенная должностная иерархия должна быть я согласен, всех нельзя приравнять, но при этом она должна быть справедливой. Не может в одном коллективе за одну и ту же работу кто-то получать 300 долларов, а кто-то за такую же работу 3000 долларов, люди все видят. Многие объясняют это тем, что они недополучают справедливую оплату за свои выполненные работы и оказанные услуги. Со своей стороны заказчики, хоть это – ТШО, хоть это – НСОС, хоть это другие крупные компании, утверждают, что платят справедливую цену, но в последующем эта справедливая цена искажается. До конечного рабочего доходят уже копейки, и он, видя в первую очередь разницу оплаты труда между собой и гражданином другой страны, уже задается вопросом, почему я должен страдать от этого?, - сказал аким.

Нурлан Ногаев подчеркнул, что местные исполнительные органы не ставят задачу об абсолютном увеличении всех заработных плат и не решают производственные задачи компаний.

- Я ставлю перед вами задачу о недопущении нарушений Трудового кодекса, о недопущении нарушения всех законов нашей страны, в том числе и миграционных, чтобы справедливая комфортные условия были созданы для всех работников, - обратился к собравшимся глава региона. - Со своей стороны мы не будем ждать вашей инициативы, а будем работать, если вы не хотите добровольно изменить ситуацию, то у нас хватит сил и средств чтобы привести все в соответствии с законом. Межведомственная комиссия во главе с первым заместителем акима области рассмотрит все эти вопросы и будет контролировать их решение.

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