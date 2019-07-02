164 тысячи долларов украл у нанимателей гастарбайтер из Кыргызстана

Грамотно распорядиться богатством он не успел, и был задержан полицейскими.

В Алматы задержан гражданин Кыргызстана, укравший 164 тысячи долларов у своих работодателей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, указанные 164 тысячи долларов 34-летняя алматинка выручила от продажи земельного участка и квартиры в городе. Наличность она решила спрятать в гараже своего дома. Однако проявила неосторожность и не перепрятала деньги во время найма двух строителей для ремонта бани.

По словам хозяйки дома, в какой-то момент один из рабочих отказался от заказа и выключил свой мобильный телефон. Своему напарнику он накануне вечером заплатил за работу 100 тысяч тенге и отправил восвояси. Тогда-то хозяйка дома и заподозрила неладное. Она решила перепроверить заначку, но ее на месте не оказалось.

- По заявлению гр.Д. было начато досудебное расследование. Следственно-оперативной группе удалось вычислить подозреваемого – гр. А., 1984 года рождения, являющегося подданным Кыргызстана. Он был задержан на съемной квартире в центре Алматы. Часть денег была при нем, другую подозреваемый успел спрятать на территории Алматинской области, она также была изъята. Третью часть, по словам задержанного, он успел переправить своей матери. Эту информацию мы сейчас проверяем, будет проведена работа по изъятию денежных средств. А, между тем, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

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