Полное затмение Солнца произойдет со 2 на 3 июля

Его смогут увидеть жители Чили и Аргентины.

Жители западного полушария Земли смогут 2 июля наблюдать полное солнечное затмение. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Московского планетария.

- Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск (01:23 по времени Нур-Султана), продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды. Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине, - говорится в сообщении.

Длительность полных затмений Солнца не превышает 7,5 минут, частных (большой фазы) – 2 часа. Лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 км/с, пробегая расстояние до 15000 км; ее диаметр около 270 км – это максимальная ширина области полного солнечного затмения. Только те, кто будет находиться в этот момент внутри этой тени, увидят уникальное астрономическое явление.

Затмения Солнца бывают трех типов – полное, частное и кольцеобразное.

В 2019 году произойдет 5 затмений:

Три затмения Солнца – 6 января (частное), 2 июля (полное!) и 26 декабря (кольцеобразное).

Два затмения Луны – 21 января (полное) и 17 июля (частное).

Полное затмение Солнца 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!