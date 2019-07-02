В Нур-Султане стартовал заключительный тур олимпиады "IQanat"

Лучшие получат гранты на обучение в зарубежных и казахстанских вузах за счет средств фонда.

2 июля в рамках I Республиканского слета сельских школьников "IQanat" школьники 162 районов 14 областей пишут заключительный тур олимпиады "IQanat", в котором приняли участие 701 девятиклассник из 162 районов 14 областей. Эти ученики пробились на республиканский этап из 30 тысяч учащихся 5000 сельских школ.

Олимпиада проводилась по 4 дисциплинам: математика, физика, английский язык и конкурс эссе "Эрудит". От общего количества участвующих 225 учеников пишут эссе, 202 человека сдают английский язык, 149 детей соревнуются по предмету математика и 136 ребенка по физике.

Участие в олимпиаде IQanat — это возможность реализовать себя в той или иной области интеллектуальной деятельности и толчок для повышения конкурентоспособности сельских школьников. Результаты будут объявлены 4 июля на церемонии закрытия Слета и награждения победителей.

Двенадцать победителей по 4 предметам получат уникальную возможность всесторонней подготовки к сдаче ЕНТ в ближайшие 2 года и поступлению в вузы на грант. Кроме того, будут выявлены 100 обладателей грантов Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы на обучение в школе "IQanat Kazakh-English High School", которая откроется в 2020 году в Боровом.

На официальной церемонии открытия пожелать удачи участникам олимпиады пришли Министр информации Даурен Абаев, вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, вице-президент Назарбаев Университета Аргин Кипшаков и исполнительный директор ОФ "Образовательный фонд IQanat" Айжан Садыкова.

- Уничтожение любой нации не требует атомных бомб. Требуется только снижение качества образования. Крах образования — это крах нации. Казахстанские детки имеют огромный потенциал и потребность в качественном образовании, а у нас, в свою очередь, есть возможность дать лучшим из них достойное образование благодаря проекту iQanat. Быть попечителем своего родного Уржарского района ВКО в рамках данного проекта, лично для меня, это больше чем просто честь оказать посильную поддержку землякам. Это, в первую очередь, возможность инвестировать в будущее нашей страны, в её главный актив - наших детей!, - отметил меценат фонда Рустем Итемиров.

Олимпиада проводится благодаря поддержке казахстанских бизнесменов. Общий вклад попечителей в ее организацию на 2018-2019 учебный год составил 300 млн. тенге. Организаторы Слета – Общественный фонд "Образовательный фонд "IQanat" при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

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