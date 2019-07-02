Группа профессиональных угонщиков обезврежена в Алматы

Разработанная ими преступная схема затрагивала сразу три региона страны.

В Алматы обезврежена преступная группа, специализировавшаяся на угонах дорогих автомобилей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, в конце мая текущего года с территории Ауэзовского района злоумышленники угнали два элитных внедорожника марки "Toyota Land Cruiser Prado". В обоих случаях машины были похищены ночью с неохраняемых стоянок. Сумма ущерба владельцам автомобилей варьируется от семи с половиной до восьми с половиной миллионов тенге. Заявления потерпевших были зарегистрированы в УП Ауэзовского района по ст.200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и ст.188 УК РК (Кража).

- Для раскрытия этих преступлений, между которыми прослеживался один почерк, была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сыщиков районного звена и нашего подразделения. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий была вычислена и задержана преступная группа из пяти жителей Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. Роли каждого из них были четко обозначены. К примеру, машины с территории Алматы угонял гр.О., 1985 года рождения, передавал их подельнику - гр.А., 1977 года рождения, в Алматинской области, а тот уже гнал похищенный транспорт до Жамбылской области и передавал трем соучастникам – гр.Н., 1976 года рождения, гр.А., 1987 года рождения и гр.А., 1985 года рождения, для дальнейшего сбыта преступным путем, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

Он дополнил, что двое из пятерых задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хулиганство и мошенничество в особо крупном размере. Сейчас все фигуранты этого дела находятся под стражей.

К слову, похищенными внедорожниками распорядиться они не успели. Автомобили изъяты и возвращены законным владельцам.

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