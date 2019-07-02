Из-за опубликованного видео с боеприпасами в Арыси начато расследование

Собранные в Арыси боеприпасы не опасны.

1 июля в социальных сетях и информационных агентствах было распространено видео фрагментов боеприпасов, собранных в ходе очистки Арыси. Министерство обороны Казахстана решило подробно рассказать о видео, передает Zakon.kz.

- Данные фрагменты являются невзрывоопасными и находятся на специально охраняемой территории, которая ранее использовалась для утилизации фрагментов войсковых изделий. Фрагменты, находящиеся на утилизационном пункте, не представляют опасности, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что учитывая, что съемки были произведены на территории режимного объекта и нарушены требования документов в области обеспечения режима безопасности, Министерством обороны РК начато служебное расследование.

Напомним, что в городе Арыси, Туркестанской области продолжается работа задействованных в ликвидации последствий ЧС всех служб и подразделений Вооруженных Сил РК по нормализации жизнедеятельности города. В настоящее время начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!