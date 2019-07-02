Цистерна с дизтопливом сошла с рельсов в Костанае
В данный момент работы близятся к завершению.
Фото : Википедия2 июля 2019, 13:49
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в первой половине дня, передает Zakon.kz со ссылкой на Qostanay.TV.
В районе Костанай-2, неподалеку от ТРЦ "Костанай Plaza" сошла с рельсов цистерна, полная дизтоплива. По словам очевидцев, из-за пробоины в цистерне на землю бесперестанно выливается дизтопливо. Кроме этого, в результате аварии сошла с места колесная пара, которую восстанавливает ремонтная бригада. На месте происшествия дежурят пожарные и медики.
В данный момент работы близятся к завершению.
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