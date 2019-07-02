Цистерна с дизтопливом сошла с рельсов в Костанае

В данный момент работы близятся к завершению.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в первой половине дня, передает Zakon.kz со ссылкой на Qostanay.TV.

В районе Костанай-2, неподалеку от ТРЦ "Костанай Plaza" сошла с рельсов цистерна, полная дизтоплива. По словам очевидцев, из-за пробоины в цистерне на землю бесперестанно выливается дизтопливо. Кроме этого, в результате аварии сошла с места колесная пара, которую восстанавливает ремонтная бригада. На месте происшествия дежурят пожарные и медики.

В данный момент работы близятся к завершению.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!