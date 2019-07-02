Шахтера насмерть раздробило в конвейер в Карагандинской области
На месте происшествия работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.
Фото : Pixabay2 июля 2019, 14:53
В Карагандинской области на шахте "Саранская" погиб шахтер, передает Zakon.kz.
Как сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау" 1 июля в 11.25 в результате несчастного случая на шахте "Саранская" погиб горнорабочий очистного забоя, 1959 года рождения, работавший на шахте с 1996 года.
На месте происшествия работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.
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