Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Шахтера насмерть раздробило в конвейер в Карагандинской области

На месте происшествия работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.

Фото : Pixabay2 июля 2019, 14:53

В Карагандинской области на шахте "Саранская" погиб шахтер, передает Zakon.kz.

Как сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау" 1 июля в 11.25 в результате несчастного случая на шахте "Саранская" погиб горнорабочий очистного забоя, 1959 года рождения, работавший на шахте с 1996 года.

На месте происшествия работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты