Шахтера насмерть раздробило в конвейер в Карагандинской области

На месте происшествия работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.

В Карагандинской области на шахте "Саранская" погиб шахтер, передает Zakon.kz.

Как сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау" 1 июля в 11.25 в результате несчастного случая на шахте "Саранская" погиб горнорабочий очистного забоя, 1959 года рождения, работавший на шахте с 1996 года.

На месте происшествия работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего.

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