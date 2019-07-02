Проспект Абылай хана перекроют в Алматы
Участки дорог будут перекрывать в течение трех ночей.
Фото : zakon.kz2 июля 2019, 15:03
В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на пр. Абылай хана участок от ул. Курмангазы до ул. Кабанбай батыра с 2 июля 23:00 до 3 июля 06:00 будет частично перекрыт, сообщает Zakon.kz.
Также участок от пр. Абая до ул. Шевченко будет перекрыт с 3 июля 23:00 до 4 июля 06:00, а участок от ул. Шевченко до ул. Кабанбай батыра перекроют с 4 июля 23:00 до 5 июля 06:00.
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.
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