Олимпийский чемпион высказался о шансах казахстанских боксеров

Конкурентными считаются боксеры из России, Европейских стран, Узбекистана, Украины. В любительском боксе наши постоянные конкуренты – боксеры из США и Кубы.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, член Исполнительного комитета Казахстанской федерации бокса Серик Сапиев дал комментарии Национальному олимпийскому комитету по предстоящему международному турниру Кубок Президента Республики Казахстан по боксу, передает Zakon.kz.

Немного о Кубке Президента

Кубок Президента – очень престижный турнир. Каждый год приезжает большое количество участников из разных стран мира. Качество бокса участников турнира очень высокое. Турнир вызывает огромный интерес у зрителей и болельщиков. В этом году планирую принимать участие как гость. Буду внимательно смотреть бои. Мне очень интересен Кубок Президента.

Кто является главными соперники для казахстанской команды

Мы считаемся лидерами, и в Азиатском регионе, и в мире мы показываем высокий уровень бокса. Наши спортсмены стабильно завоевывают все медали. Конкурентными считаются боксеры из России, Европейских стран, Узбекистана, Украины. Сильные боксеры есть и у англичан, Ирландские боксеры тоже показывают хорошие результаты. В любительском боксе наши постоянные конкуренты – боксеры из США и Кубы.

За кого будете болеть из наших ребят?

Сейчас тренерский состав Национальной сборной команды определит количество всех участников. Несмотря на то, кто будет участвовать, я буду болеть за всех спортсменов нашей сборной. Желаю нашим ребятам подготовиться на Кубок Президента, подойти к нему в оптимальной форме и без травм. Желаю показать свои наилучшие качества.





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