Что поменялось в жизни казахстанцев в июне 2019 года
Так, 9 июня Президентом РК выбран Касым-Жомарт Токаев.
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в июне 2019 года, передает Zakon.kz.
Выборы президента
9 июня Президентом РК выбран Касым-Жомарт Токаев.
Благосостояние народа
Казахстанцам, которые имеют беззалоговые потребительские займы, спишут штрафы и пени.
Порядка 105 млрд тенге нужны для списания проблемных кредитов у многодетных и социально-незащищенных семей, а также беззалоговых потребительских кредитов.
Акиматы
Президент назначил акимов Шымкента и областей.
Акимом Нур-Султана стал Алтай Кульгинов.
Акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев.
Госслужба
В РК создан Национальный совет общественного доверия при Президенте. Он станет новой коммуникационной площадкой между властью и различными представителями общественности.
Госорганы
В РК образованы два новых министерства: Министерство торговли и интеграции и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.
Реорганизованы: Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство национальной экономики, Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.
АДГСК переименовано в Агентство РК по делам государственной службы, Национальное бюро по противодействию коррупции преобразовано в Агентство по противодействию коррупции, находящееся в непосредственном подчинении у Президента.
Жилье
Жилищные сертификаты до 1 млн тенге смогут получить казахстанцы.
Их будут предоставлять местные исполнительные органы как социальную помощь, если средний доход за последние 6 месяцев не превышает на каждого члена семьи 1 показателя минимальной заработной платы в месяц.
Экономика
Внутренний рынок Казахстана будет обеспечиваться нефтепродуктами в соответствии с планом поставок.
Туризм
Со 2 июня услуги туристам оказывают по новым правилам.
Образование
В РК новый министр образования – Асхат Аймагамбетов.
С 25 июня начали действовать новые Типовые правила приема на обучение в вузы.
СМИ
В Казахстане будет 15 обязательных теле-, радиоканалов.
А также определился Перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором посредством цифрового телерадиовещания.
Нефтегазовый сектор
Чтобы обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок РК в полном объеме, в РК будет ежемесячно формироваться план поставок нефтепродуктов.
Благоустройство населенных пунктов
С 21 июня получить разрешение на вырубку дерева можно по новому стандарту госуслуги. Услуга оказывается местными исполнительными органами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Культура и спорт
Афиши культурных и спортивно-массовых мероприятий можно размещать только в специально отведенных местах.
Безопасность в местах купания
Изменены Правила безопасности на водоемах. С 23 июня места отдыха на водоеме должны быть оборудованы смотровыми вышками высотой, обеспечивающей охват всей контролируемой зоны обслуживания.
Верховный суд
ВС РК принял Нормативные постановления "О судебной практике по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим",
"О судебной практике применения законодательства об административном надзоре".
Помимо этого были внесены изменения в НПВС:
"О судебном решении", "О некоторых вопросах применения судами норм Общей и Особенной части КОАП".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!