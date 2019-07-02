Что поменялось в жизни казахстанцев в июне 2019 года

Так, 9 июня Президентом РК выбран Касым-Жомарт Токаев.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в июне 2019 года, передает Zakon.kz.

Выборы президента

9 июня Президентом РК выбран Касым-Жомарт Токаев.

Благосостояние народа

Казахстанцам, которые имеют беззалоговые потребительские займы, спишут штрафы и пени.

Порядка 105 млрд тенге нужны для списания проблемных кредитов у многодетных и социально-незащищенных семей, а также беззалоговых потребительских кредитов.

Акиматы

Президент назначил акимов Шымкента и областей.

Акимом Нур-Султана стал Алтай Кульгинов.

Акимом Алматы стал Бакытжан Сагинтаев.

Госслужба

В РК создан Национальный совет общественного доверия при Президенте. Он станет новой коммуникационной площадкой между властью и различными представителями общественности.

Госорганы

В РК образованы два новых министерства: Министерство торговли и интеграции и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Реорганизованы: Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство национальной экономики, Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

АДГСК переименовано в Агентство РК по делам государственной службы, Национальное бюро по противодействию коррупции преобразовано в Агентство по противодействию коррупции, находящееся в непосредственном подчинении у Президента.

Жилье

Жилищные сертификаты до 1 млн тенге смогут получить казахстанцы.

Их будут предоставлять местные исполнительные органы как социальную помощь, если средний доход за последние 6 месяцев не превышает на каждого члена семьи 1 показателя минимальной заработной платы в месяц.

Экономика

Внутренний рынок Казахстана будет обеспечиваться нефтепродуктами в соответствии с планом поставок.

Туризм

Со 2 июня услуги туристам оказывают по новым правилам.

Образование

В РК новый министр образования – Асхат Аймагамбетов.

С 25 июня начали действовать новые Типовые правила приема на обучение в вузы.

СМИ

В Казахстане будет 15 обязательных теле-, радиоканалов.

А также определился Перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором посредством цифрового телерадиовещания.

Нефтегазовый сектор

Чтобы обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок РК в полном объеме, в РК будет ежемесячно формироваться план поставок нефтепродуктов.

Благоустройство населенных пунктов

С 21 июня получить разрешение на вырубку дерева можно по новому стандарту госуслуги. Услуга оказывается местными исполнительными органами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Культура и спорт

Афиши культурных и спортивно-массовых мероприятий можно размещать только в специально отведенных местах.

Безопасность в местах купания

Изменены Правила безопасности на водоемах. С 23 июня места отдыха на водоеме должны быть оборудованы смотровыми вышками высотой, обеспечивающей охват всей контролируемой зоны обслуживания.

Верховный суд

ВС РК принял Нормативные постановления "О судебной практике по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим",

"О судебной практике применения законодательства об административном надзоре".

Помимо этого были внесены изменения в НПВС:

"О судебном решении", "О некоторых вопросах применения судами норм Общей и Особенной части КОАП".

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