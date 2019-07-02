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Токаев уверен в успешности деятельности исламских банков

Первый Президент и Правительство Казахстана уделяют большое внимание развитию исламского финансирования.

Фото : Акорда2 июля 2019, 16:24

Президент Казахстана встретился с президентом Группы Исламского банка развития Бандаром Хаджаром, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие Группы Исламского банка развития в заседании Совета по Управлению МФЦА и назначение Бандара Хаджара на должность члена Совета внесет весомый вклад в развитие исламских финансовых услуг в Казахстане.

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Первый Президент и Правительство Казахстана уделяют большое внимание развитию исламского финансирования. У нас созданы условия для деятельности исламских банков и финансовых учреждений. Уверен, что это направление станет успешным, - сказал глава государства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам участия ИБР в работе МФЦА, в том числе путем привлечения других исламских финансовых институтов, локализации структур ИБР на базе МФЦА, выпуска исламских облигаций на бирже Центра.


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