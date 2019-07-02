Экскаваторщик повредил более километра лесного фонда Акмолинской области

Теперь ему грозит штраф свыше 400 000 тенге или арест.

Более километра лесных насаждений повредил житель Акмолинской области, работая на экскаваторе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, преступление было выявлено 19 июня текущего года в Бурабайском районе при проведении рейдовых мероприятий.

По информации сотрудников природоохранной полиции, на территории государственного лесного фонда, был выявлен факт незаконной раскопки траншеи без разрешительных документов. При этом при проведении работ на гусеничном экскаваторе были повреждены деревья разных пород, а протяженность поврежденного участка составила 1 км 250 метров.

- На место происшествия незамедлительно были вызваны представители Национального природного парка "Бурабай". В настоящее время по факту незаконной порубки деревьев проводится досудебное расследование по ст. 340 ч. 2 УК РК, сумма причиненного государству ущерба устанавливается, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев, входящих в лесной фонд грозит уголовное наказание в виде штрафа, который может быть заменен на исправительные работы или арест. К слову, размер штрафа — до 160 МРП, или 404 000 тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!