16 выпускников получили работу в группе компаний АО ФНБ "Самрук-Қазына"

Ваша жизнь только начинается - Ахметжан Есимов.

16 студентов казахстанских ВУЗов получили работу в группе компаний АО ФНБ "Самрук-Қазына" по итогам программы стажировки "Жас Өркен", сообщает Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Отметим, что программа реализуется в рамках проекта Фонда "Жас Самрук", направленного на поддержку и развитие молодежи Казахстана в рамках реализации Года молодежи.

Новых сотрудников поздравил глава Фонда Ахметжан Есимов.

- Ваша жизнь только начинается, и это большая честь - работать в таком месте. Это отличная возможность для каждого из вас, используйте ее. Но и вы, ваша энергия и идеи сегодня нужны экономике страны,- подчеркнул Ахметжан Есимов.

Интерес к программе ежегодно растет. Так, в 2017 году в конкурсном отборе участвовало порядка 600 выпускников, в 2019 году - 4500. По результатам программы "Жас Өркен" текущего года 16 студентов трудоустроены в портфельные компании Фонда: АО "НАК "Казатомпром", АО "Казпочта", АО "Эйр Астана", АО "НК "КТЖ" и так далее.

Чтобы оказаться в числе выпускников программы, студентам пришлось пройти четырехуровневый отбор включающие лучшие мировые практики по оценке способностей и потенциала. Их возможности оценивались конкурсной комиссией, в составе которой управляющие директора Фонда и Группы компаний, а также независимые наблюдатели из государственных органов РК и международных организаций.

Главным преимуществом программы является ускоренное развитие под руководством опытных наставников. Официальный сайт программы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!