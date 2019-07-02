Не проявившие должного уважения к госсимволам учреждения будут наказаны

Были проверены более 150 государственных органов и выявлены порядка 30 различных нарушений.

Под председательством Ондасын Уразалина в Актюбинской области прошло очередное заседание комиссии по государственным символам, передает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу акима региона.

С докладом о результатах работы комиссии по государственным символам выступила руководитель управления внутренней политики области Булбул Елеусинова. По ее словам, в апреле и июне текущего года члены комиссии провели мониторинг проводимой работы по пропаганде и использованию государственной символики в учреждениях Уилского, Айтекебийского, Алгинского районов и Актобе.

В частности, были проверены более 150 государственных органов и выявлены порядка 30 различных нарушений. В числе нарушений есть случаи использования государственных флагов в ненадлежащем состоянии, несоблюдения порядка расположения символики, в отдельных учреждениях не были созданы комиссии по замене и уничтожению нестандартных государственных символов, отсутствовали акты уничтожения символики и журналы их регистрации.

Аким области Ондасын Уразалин сделал строгое предупреждение руководителям районов и поручил привести все госсимволы в соответствие.

- Символика имеет особое место в выражении единства и патриотизма нашего народа. Их пропаганда и правильное использование – первостепенная задача для каждого из нас. Все нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки, - поручил глава региона.

Отметим, что в настоящее время на территории области размещены 4000 государственных гербов, в течение 6 месяцев были заменены 686 из них. Несмотря на то, что комиссия по государственным символам при акиме Актюбинской области вправе наложить штраф на учреждения, нарушивших правила использования символики штраф в размере 126 тысяч 250 тенге, ни одного штрафа в текущем году выписано не было.

- Все, кто допустил халатность, должны получить соответствующее наказание. В первую очередь, государственные служащие должны показать своим примером как правильно использовать символику в соответствии с требованиями, - сказал Ондасын Уразалин.

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