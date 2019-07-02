Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии

За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Фото : Федеральное агентство новостей

Указ о награждении орденом "Достық" І степени Федерики Марии Могерини опубликован на официальном сайте Президента РК, передает Zakon.kz. - За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом наградить орденом "Достық" І степени Федерику Марию Могерини – вице-президента Европейской комиссии – Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, - говорится в официальном документе. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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