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Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии

За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Фото : Федеральное агентство новостей2 июля 2019, 16:41

Указ о награждении орденом "Достық" І степени Федерики Марии Могерини опубликован на официальном сайте Президента РК, передает Zakon.kz.

- За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом наградить орденом "Достық" І степени Федерику Марию Могерини – вице-президента Европейской комиссии – Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, - говорится в официальном документе.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.


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