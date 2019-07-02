Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии
За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.
Фото : Федеральное агентство новостей2 июля 2019, 16:41
Указ о награждении орденом "Достық" І степени Федерики Марии Могерини опубликован на официальном сайте Президента РК, передает Zakon.kz.
- За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом наградить орденом "Достық" І степени Федерику Марию Могерини – вице-президента Европейской комиссии – Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, - говорится в официальном документе.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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