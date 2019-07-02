Назначен новый аким столичного района Есиль

Депутаты маслихата единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.

В столице прошла внеочередная сессия городского маслихата, в ходе которой депутаты одобрили назначение акима района Есиль, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Депутаты маслихата единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру Джакенова Берика Ораловича на должность акима района Есиль столицы Казахстана.

Джакенов Берик Оралович

Родился 25 августа 1978 года в г. Целиноград. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности "Экономист", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Государственное и местное управление", магистр экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 году со службы в органах налоговой полиции в г. Кокшетау Акмолинской области. В 2001 году служил в Вооруженных Силах Республики Казахстан, в/ч 83205, г. Астана. Имеет большой стаж работы в налоговых органах Республики Казахстан, начиная от должности специалиста отдела внедрения и сопровождения информационных систем Налогового комитета по городу Астана.

С 2007 по 2009 годы был советником акима Карагандинской области. В 2009 году назначен на должность заместителя начальника Налогового департамента по Карагандинской области.

В 2010 году работал заведующим Секретариата НДП "Нұр Отан", г. Астана.

С 2011 по 2014 годы проработал в Министерстве финансов Республики Казахстан, руководил Налоговым управлением по Сарыркинскому району Департамента государственных доходов по городу Астана.

В 2015 году был назначен заместителем заведующего Секретариата руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. С октября 2016 года назначен руководителем аппарата акима столицы, где проработал до настоящего времени.

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