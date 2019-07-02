Сагинтаев о ТЭЦ-2: Вопрос сложный, требует тщательной оценки и проработки
Выдвигается много мнений касательно работы ТЭЦ-2: переход на газ, новые фильтры и т. д.
Фото : Википедия2 июля 2019, 16:59
Аким Алматы сегодня, 2 июля, посетил ТЭЦ-2. Он поручил представить соответствующему управлению акимата представить видение по развитию ТЭЦ, передает Zakon.kz.
- Выдвигается много мнений касательно работы ТЭЦ-2: переход на газ, новые фильтры и т. д. Вопрос сложный, требует тщательной оценки и проработки. Поручил управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития проанализировать ситуацию и представить видение по развитию ТЭЦ 2, - написал в своем twitter Бакытжан Сагинтаев.
Ранее он сообщил, что планирует детально изучить вопрос о переводе городской ТЭЦ-2 на газ.
Выдвигается много мнений касательно работы ТЭЦ-2: переход на газ, новые фильтры и т. д. Вопрос сложный, требует тщательной оценки и проработки. Поручил управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития проанализировать ситуацию и представить видение по развитию #ТЭЦ2— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 2 июля 2019 г.
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