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Сагинтаев о ТЭЦ-2: Вопрос сложный, требует тщательной оценки и проработки

Выдвигается много мнений касательно работы ТЭЦ-2: переход на газ, новые фильтры и т. д.

Фото : Википедия2 июля 2019, 16:59

Аким Алматы сегодня, 2 июля, посетил ТЭЦ-2. Он поручил представить соответствующему управлению акимата представить видение по развитию ТЭЦ, передает Zakon.kz.

- Выдвигается много мнений касательно работы ТЭЦ-2: переход на газ, новые фильтры и т. д. Вопрос сложный, требует тщательной оценки и проработки. Поручил управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития проанализировать ситуацию и представить видение по развитию ТЭЦ 2, - написал в своем twitter Бакытжан Сагинтаев.

Ранее он сообщил, что планирует детально изучить вопрос о переводе городской ТЭЦ-2 на газ.


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