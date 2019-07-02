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Токаев поздравил казахстанских дипломатов

Он поблагодарил их за твердую и последовательную работу по защите национальных интересов на международной арене.

Фото : Акорда2 июля 2019, 17:21

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, передает Zakon.kz.

- Поздравляю казахстанских дипломатов с профессиональным праздником. Как писал Роберт Асприн, дипломатия есть тонкое оружие цивилизованного воина. Благодарю вас за твердую и последовательную работу по защите национальных интересов на международной арене, - написал Токаев в Twitter.

Ровно 27 лет назад в этот день в 1992 году Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Указ об утверждении положения "О Министерстве иностранных дел РК", "О посольстве Республики Казахстан" и "Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК". Также была принята первая Концепция внешней политики независимого Казахстана, которая определила стратегические принципы реализации внешнеполитического курса нашей страны и обозначила ясные и конкретные ориентиры для деятельности казахстанской дипломатии.


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