КНБ пресек региональный канал поставки наркотиков

Члены преступной группы были задержаны на территории Караганды при перевозке 51 кг марихуаны.

Пресс-служба КНБ РК распространил информацию о пресечении регионального канала поставки каннабисных наркотиков, передает Zakon.kz.



Департаментом КНБ по Карагандинской области была выявлена и пресечена деятельность троих мужчин: Ибраимова, Нуржауова и Шогайгараева, незаконно хранивших и перевозивших с целью сбыта наркотики в особо крупном размере.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанные лица задержаны на территории Караганды при перевозке 51 кг марихуаны. В ходе обыска в арендованном участниками преступной группы гараже также обнаружено гладкоствольное ружье без соответствующих документов, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области задержанные были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 УК РК. Ибраимов приговорен к 10 годам 4 месяцам, Нуржауов - к 11 годам 4 месяцам, Шойгараев - к 4 месяцам лишения свободы.

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