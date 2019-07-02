Создать условия для людей с ограниченными возможностями призвал аким Атырауской области

Сегодня в Атырауской области насчитывается свыше 22 тысяч людей с ограниченными возможностями, принадлежащих к разным группам.

Актуальные проблемы инвалидов обсудили в ходе очередного заседания Общественного совета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В Атырау прошло очередное заседание Общественного совета под председательством главы региона Нурлана Ногаева. В совещании приняли участие члены общественных объединений и НПО, представляющих интересы людей с ограниченными вопросами. Участники заседания обсудили актуальные проблемы инвалидов региона.

Сегодня в Атырауской области насчитывается свыше 22 тысяч людей с ограниченными возможностями, принадлежащих к разным группам. По словам председателя Общественного совета Мурата Утешева, одним из наболевших вопросов для инвалидов продолжает оставаться отсутствие пандусов к социальным учреждениям, объектам культуры, спорта и бизнеса как в городе, так и в области.

- При некоторых учреждениях и организациях имеющиеся пандусы абсолютно не соответствуют стандартам. Зачастую и вновь строящиеся объекты возводятся без скатов для инвалидных колясок, - заявил Мурат Утешев.

По словам акима г.Атырау Алимухаммеда Куттумуратулы, по факту многочисленных жалоб на от людей с ограниченными возможностями была создана специальная рабочая комиссия. Ее члены провели рейды по всем объектам и выявили многочисленные нарушения.

- Только по городу Атырау было выявлено 1864 пандуса, не соответствующих установленным стандартам. До 30 июля всем вышеуказанным владельцам учреждений и организаций было поручено устранить нарушения, либо установить лифтоподьемники. На сегодня 712 пандусов уже привели в порядок, оставшиеся приведут до окончания указанного срока, - сообщил Алимухаммед Куттумуратулы собравшимся.

Представителей НПО и общественных объединений волновали вопросы нехватки инватакси, трудоустройства людей с ограниченными возможностями, санаторно-курортного лечения маломобильных людей, оплаты труда индивидуальным помощникам.

В свою очередь аким Атырауской области Нурлан Ногаев призвал руководителей госучреждений и владельцев объектов бизнеса подойти к решению проблемам инвалидов серьезно и сообща.

- Никто из нас не застрахован от этого, в любой момент каждый из нас может оказаться в подобной жизненной ситуации. Поэтому мы с вами должны создать все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями. Если нужны деньги, давайте выделим деньги на строительство пандусов, нужны комнаты для инвалидов, давайте их строить, нужны инватакси - давайте приобретать. Здесь нужно подойти и с точки зрения благотворительности. Да, мы не сможем решить сразу все проблемы, но мы хотя бы начнем их решать, - обратился Нурлан Ногаев в собравшимся.

По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиевой, сегодня в регионах открываются реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями дневного пребывания не только для взрослых, но и для детей.

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