О чем договорились на встрече по нефтедобыче ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ ощутимо повлияло на рост нефтяных котировок и дало им возможность стабилизироваться в диапазоне 60-70 долл. США за баррель.

Министр энергетики РК принял участие в шестой министерской встрече стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минэнерго.

2 июля 2019 года делегация Республики Казахстан во главе с Министром энергетики РК К.Бозумбаевым приняла участие в работе шестой Министерской встречи стран-членов Соглашения о добровольном сокращении объёмов добычи стран ОПЕК+.

В ходе заседания участники обсудили совместные меры, направленные на стабилизацию мирового нефтяного рынка нефти, и договорились продлить снижение совокупных объемов добычи нефти на 1,2 млн.барр./сутки относительно уровня ноября 2018 года путем продления Соглашения ОПЕК+ на 9 месяцев начиная с 1 июля 2019 года. Для Казахстана данное продление означает сохранение средней добычи на уровне, не превышающем 1,86 млн.барр./сутки.

Также в рамках мероприятия министрами был согласован текст проекта Хартии о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, который подлежит внутригосударственному согласованию странами участниками. Данный документ позволит институционализировать сотрудничество между странами ОПЕК+.

Ранее Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с Королем Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Саудом выразил о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия Соглашения ОПЕК+.

Казахстан ведет активное сотрудничество со странам ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, направленное на стабилизацию мирового нефтяного рынка и восстановление уверенности инвесторов нефтяной индустрии. Сохранение устойчивости мирового рынка нефти отвечает интересам Республики Казахстан, в экономике которой нефтяная отрасль играет существенную роль.

Напомним, в декабре 2018 года Казахстан поддержал очередное продление сделки по сокращению объема добычи стран ОПЕК+ на первое полугодие 2019 года, приняв обязательства по сокращению добычи в 1,86 млн.барр./сутки (снижение на 40 тыс.барр./сутки относительно уровня добычи ноября 2018 года).

По итогам шести месяцев т.г. среднесуточная добыча в Казахстане составила 1,79 млн.барр./сутки. Тем самым Казахстан переполнил свои обязательства по сокращению добычи перед ОПЕК+ на 70 тыс.барр./сутки.

Соглашение ОПЕК+ ощутимо повлияло на рост нефтяных котировок и дало им возможность стабилизироваться в диапазоне 60-70 долл. США за баррель.

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