Как в Год молодежи изменилась жизнь 50 финалистов, прошедших уникальную образовательную программу

Цель проекта: развитие и поддержка одаренного подрастающего поколения Республики Казахстан через реализацию инновационных подходов в образовании для формирования будущего творческого и научного потенциала государства.

В рамках празднования Года молодежи с 16 по 26 июня город Алматы вновь собрал самых одаренных, талантливых и мотивированных детей и подростков со всех областей нашей необъятной страны для прохождения финального этапа "IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО", передает Zakon.kz.

Сегодня, когда государство строит планы на будущее и определяет векторы дальнейшего развития, бесспорно, его основной движущей силой в самом ближайшем времени станут энергичные молодые лидеры, воспитанные в духе патриотизма и гражданской ответственности. В этой связи, ежегодная 10-дневная инновационная платформа "Академии Творчества Клубов ЮНЕСКО" для повышения качества уровня образования и всестороннего развития молодежи в очередной раз открыла свои двери для одаренного подрастающего поколения в возрасте от 12 до 18 лет со всех уголков Казахстана.

Цель проекта: развитие и поддержка одаренного подрастающего поколения Республики Казахстан через реализацию инновационных подходов в образовании для формирования будущего творческого и научного потенциала государства.

Финалисты "IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО" проделали колоссальную работу над собой вместе с ведущими педагогами страны и наставниками из числа выдающихся деятелей искусства и науки Казахстана, получив ценные знания и вдохновившись на покорение вершин благодаря мотивационным встречам с яркими self-made личностями Казахстана.

— Я с детства очень впечатлительный ребенок, который живет мечтами. Вот живешь ты в своем селе Бадамша, радуешься жизни, а потом БАЦ! Приезжаешь на "IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО" и твоя жизнь меняется кардинально. Во время проекта я поняла, насколько много возможностей есть у каждого из нас: если ты хочешь стремиться к успеху и готова прилагать усердие на пути к достижению цели, да и плюс ко всему тебя поддерживает твоя большая семья #UNESCOclubsKZ вместе с Фондом Первого Президента и компанией Шеврон, появляется бескрайняя вера в себя и свои силы. Это лето для меня выдалось невероятно красочным и планы на будущее теперь грандиозные, — Гульнур Салимгерейкызы (с.Бадамша, Актюбинская область), финалистка "IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО".

Организаторы: Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы при поддержке Акимата г. Алматы и компании "Шеврон".

— Знаете, в первый день, когда приехал на "IV Академию творчества Клубов ЮНЕСКО", я даже не мог себе представить, что будет до слез грустно прощаться с проектом, с волонтерами, участниками, наставниками, педагогами, и, несомненно, с организаторами в лице Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО и Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Безгранично благодарен каждому, кто внес неоценимый вклад в наше всестороннее развитие. Сейчас я понимаю, какое это счастье быть Членом Клуба ЮНЕСКО. Спасибо всем! — Жусип Ансар (г. Актобе), финалист "IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО".

— Такие сильные эмоции счастья и радости, но в то же время некой грусти переполняют меня одновременно. Вы не представляете, насколько близок мне этот проект, ведь я в третий раз приехал стать частью уникальной и пока еще единственной образовательной программы для всестороннего развития молодежи нашей страны. Каждый раз, получая ценные знания и огромнейший опыт, мне всегда тяжело прощаться с финалистами, педагогами, волонтерами, организаторами, которые приняли меня и открыли дверь в большой мир искусства и творчества, — Илья Горбунов (г. Караганда) финалист "IV Академии творчества Клубов ЮНЕСКО".

Конкурсный этап проекта охватил более 2.000 самых мотивированных и талантливых детей и подростков из 14-ти областей и отдаленных регионов нашей страны. Компетентное жюри отобрало 50 наиболее одаренных ребят по шести номинациям для участия в Академии. 10-дневная инновационная образовательная программа была построена по следующим направлениям: научная и проектная деятельность, коммуникативные навыки и ораторское искусство, а также изобразительное, музыкальное, вокальное и хореографическое искусство.

— Академия Творчества Клубов ЮНЕСКО является прекрасным примером образовательного проекта с использованием передового международного опыта, который вносит значительный вклад в научный потенциал страны. Мы всегда рады сотрудничать с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО, максимально вовлекая подрастающее поколение в формирование национального бренда страны, объединяющего всех общей целью интеграции казахстанской культуры в мировое пространство и повышения конкурентоспособности отечественной науки, — Жанар Кошпанова, координатор по связям с общественностью компании "Шеврон".

Итогом данной программы стал торжественный Гала-концерт, в котором участники номинации музыкального, вокального и хореографического искусства продемонстрировали свои отточенные навыки в концертных номерах и выступили с популярной этно-фолк-поп группой "Аркаим". Кроме того, финалисты направления изобразительного искусства представили свои итоговые работы, выполненные под руководством именитых художников в рамках творческой выставки. В номинации научной деятельности участники впервые в истории проекта выступили в формате "Science Slam", который предполагает интеллектуальный поединок на простом и доступном языке. В свою очередь, финалисты номинации коммуникативно-ораторского искусства, улучшив свои навыки по ораторскому и актерскому направлениям, представили всемирно известные произведения в своем исполнении. В завершении все финалисты вышли исполнить "Гимн Клубов ЮНЕСКО" и, зарядившись невероятной атмосферой зала, почувствовали себя настоящими членами огромной семьи всемирного Клубного движения ЮНЕСКО.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!