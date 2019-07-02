Токаеву рассказали о соблюдении конституционной законности в стране

Касым-Жомарт Токаев принял Кайрата Мами.

Глава государства принял Председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии конституционной законности в стране в первом полугодии текущего года. По словам председателя Конституционного Совета, в стране в ходе всех проведенных мероприятий было обеспечено неукоснительное соблюдение принципов и ценностей основного закона.

Глава государства заявил о необходимости шире использовать созидательный потенциал Конституции и держать под особым контролем вопросы защиты прав граждан.

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