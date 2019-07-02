Токаеву рассказали о соблюдении конституционной законности в стране
Касым-Жомарт Токаев принял Кайрата Мами.
Фото : Акорда2 июля 2019, 18:05
Глава государства принял Председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии конституционной законности в стране в первом полугодии текущего года. По словам председателя Конституционного Совета, в стране в ходе всех проведенных мероприятий было обеспечено неукоснительное соблюдение принципов и ценностей основного закона.
Глава государства заявил о необходимости шире использовать созидательный потенциал Конституции и держать под особым контролем вопросы защиты прав граждан.
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