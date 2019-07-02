39 грузовых авто с поддельными документами пытались ввезти в Казахстан

Факт ввоза контрабанды был зафиксирован на таможенном посту "Нұр жолы".

В ходе взаимодействия органов государственных доходов и технического регулирования и метрологии на таможенном посту «Нұр жолы» Департамента государственных доходов по Алматинской области пресечен ввоз в Казахстан 39 автотранспортных средств производства Китайской Народной Республики с поддельными документами об оценке соответствия, а также не соответствующих экологическому классу ЕВРО-5, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет госдоходов министерства финансов.

Как сообщили в налоговом органе, автотранспортные средства китайского производства шли по поддельным документам об оценке соответствия. Данные авто также не соответствовали экологическому классу ЕВРО-5.

- По вышеуказанным фактам усматривается правонарушение, подпадающее под действие статьи 234 УК РК «Экономическая контрабанда» в части перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, совершенного с обманным использованием документов, заведомо недостоверным декларированием, в том числе с представлением поддельных и содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения. В настоящее время по вышеуказанным фактам проводятся проверочные мероприятия в Департаменте экономических расследований по Алматинской области, - сообщили в КГД МФ РК.

Напомним, в целях усиления контроля за соблюдением требований по соответствию ввозимых транспортных средств Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» подписан Совместный приказ КГД МФ РК от 29 апреля 2019 года № 184 и КТРМ МИИР РК от 23 апреля 2019 года № 188-од «О взаимодействии органов государственных доходов и технического регулирования и метрологии».

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