Два килограмма марихуаны хранил житель Уральска в квартире

За первый месяц ОПМ подразделениями полиции ЗКО выявлено 23 уголовных и 15 административных правонарушения.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2019" сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Уральск был задержан 41-летний местный житель. В его квартире которого было обнаружено 1,9 килограмма марихуаны. К тому же марихуана была расфасована по пакетам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК - "Незаконное хранение наркотических средств", - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Стоит отметить, что за первый месяц ОПМ подразделениями полиции ЗКО выявлено 23 уголовных и 15 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

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