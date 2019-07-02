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Касым-Жомарт Токаев принял Даригу Назарбаеву

Президент был проинформирован о текущей деятельности верхней палаты Парламента.

Фото : Акорда2 июля 2019, 19:48

Президент принял Председателя Сената Парламента Даригу Назарбаеву, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности верхней палаты Парламента и планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы, в частности касающейся социальной поддержки граждан.

Президент Казахстана указал на необходимость ужесточения наказания за скотокрадство, распространение наркотиков, особенно в интернете. Касым-Жомарт Токаев также отметил важность установления законодательной нормы об ответственности первых руководителей государственных органов за коррупционные правонарушения подчиненных.


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