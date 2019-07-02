Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Николом Пашиняном

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана и Премьер-министр Армении обсудили меры по дальнейшему углублению казахско-армянского сотрудничества и "сверили часы" по актуальным вопросам международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев выразил готовность активно способствовать развитию Евразийского экономического союза с целью выстраивания торговых отношений государств-членов ЕАЭС с внешними партнерами.

Собеседники рассмотрели график предстоящих встреч, а также ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, запланированному на октябрь текущего года.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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