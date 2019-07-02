Коммунальщики Жанаозена отказались выходить на работу
Десятки рабочих пришли к зданию руководства.
Фото : YouTube2 июля 2019, 20:36
По словам работников ГКП "Тазалык", занимающегося санитарной очисткой города, им несвоевременно оплачивают заработную плату, сообщает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.
2 июля десятки рабочих пришли к зданию руководства.
- Работаем и жару, и в холод, стараемся сохранять чистоту города, а нам не могут даже заплатить наши деньги. Мы не будем выходить на работу, - говорят люди.
На месте с работниками коммунального предприятия работают руководитель ТОО "Тазалык" Багдат Турлыбек и представители городского отдела ЖКХ.
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