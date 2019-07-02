Россияне едут в Казахстан, чтобы заправить автомобиль

По данным областного управления предпринимательства, разница в стоимости самого ходового 92-го бензина в Актюбинской и Оренбургской областях, составляет 100 тенге.

Россияне ездят заправлять автомобили в Казахстан, чтобы сэкономить на бензине. Цены на наших АЗС вдвое дешевле, сообщает Хабар 24.

В частности, такой способ приобрести недорогое топливо используют жители Оренбургской области, которая граничит с Актюбинским регионом. Автовладельцы говорят, что при заправке полного бака экономия оказывается существенной. На автозаправочной станции возле таможенного поста Жайсан нет отбоя от клиентов. Помимо дальнобойщиков заправляются здесь жители и гости региона, а также автовладельцы из приграничного Акбулакского района. Россиян привлекает цена на бензин и сжиженный газ.

- Тут никогда заправиться солярки нету, кончается, опять бензовоз ждут, вот недавно пришел бензовоз, вроде появилась солярка, а так нету, -рассказывает дальнобойщик Виктор Гмырочкин.

Сотрудники таможенного поста Жайсан говорят, что желающие сэкономить на бензине жители приграничных населенных пунктов несколько раз в неделю пересекают государственную границу. А те, кто едет транзитом стараются заправить полный бак.

- Получается на 50% у вас дешевле бензин чем у нас, у нас выходит где- то 50 рублей если на российские, а на ваши это выходит 25 рублей и газ получается у нас 25 стоит, а у вас 10 если переводить на рубли, - подсчитывает житель РФ Сергей Каргин.

По данным областного управления предпринимательства, разница в стоимости самого ходового 92-го бензина в Актюбинской и Оренбургской областях, составляет 100 тенге. Из-за низкой цены, ГСМ действительно пользуются спросом у россиян. Однако к большому оттоку и дефициту топлива это не приведет.

- Это потребительский объем, который они в машину заправляют и уезжают, но большого вывоза такого нет, в багажнике, в канистрах запрещается, - говорит руководитель отдела торговли управления предпринимательства Актюбинской области Майя Бименова.

В месяц на Актюбинскую область Министерство энергетики выделяет свыше 11 тысяч тонн бензина марки АИ-92 и 13,5 тысяч тонн дизельного топлива. Этот объем полностью покрывает потребность региона и транзитного транспорта в ГСМ. Жителей региона беспокоит, что высокий спрос на бензин может привести к его удорожанию. Специалисты отмечают, что постепенное повышение цен неизбежно, но не из-за оттока в соседние регионы.

- В России в течение почти года с лишним регулировалась цена, сдерживалась, недавно буквально цены отпустили, не из-за того что там нехватка нефтепродуктов, рынок такой. И наверняка постепенно будут и у нас тоже цены подниматься, - объясняет доктор экономических наук, профессор АРГУ им. К.Жубанова Халел Кусаинов.

Поскольку Казахстан является членом ЕАЭС, то цены на ГСМ в странах союза в перспективе не будут сильно отличаться, уверен эксперт. Вот только сложится ли паритет, больше зависит, скорее от факторов к экономике, имеющих отношение опосредованное.

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