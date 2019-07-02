Бакытжан Сагинтаев: Развитие Алматы будет вестись по принципу "город без окраин"

Посетив с рабочим объездом Алатауский район, Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры, жилья и модернизации объектов энергетического комплекса.

В ходе ознакомления с социально-экономическим положением районов аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева развитие города будет вестись, по принципу "город без окраин", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Посетив с рабочим объездом Алатауский район, Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры, жилья, модернизации объектов энергетического комплекса, обсудил вопросы развития противопожарной службы, а также обеспечения безопасности детских игровых площадок, в частности, батутов.

Актуальным для мегаполиса вопросом является развитие сети автобусных маршрутов. С этой целью ведется строительство коммунального автопарка №3 на 200 автобусов и базы частного перевозчика на 130 автобусов. С руководителями предприятий обсуждены вопросы отрасли, субсидирования маршрутов, обновления подвижного состава и подготовки водителей и других специалистов.

- Автобусы обновляются, требования горожан к качеству услуг растут, соответственно персонал перевозчиков должен быть квалифицированным. Вопрос дефицита водителей, механиков, электриков и других специалистов нужно решать в сотрудничестве с колледжами, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, решаются вопросы обеспечения жильем представителей социально-уязвимых слоев населения и развития инфраструктуры. Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства жилья в мкр. Алгабас Алатауского района, где на участке в 8,3 га возводится 23 дома.

Аким города акцентировал, что микрорайоны необходимо развивать по принципу полицентричности, чтобы в шаговой доступности была вся необходимая социальная инфраструктура.

- Здесь не предусмотрен сквер, нет поликлиники, либо магазина. Поэтому поручаю Управлению комфортной городской среды в последующих проектах предусматривать на первых этажах площади для социальных объектов, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

При посещении ТЭЦ-2 главе города доложили о выработанных вариантах по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Бакытжан Сагинтаев поручил соответствующим службам проанализировать все варианты и внести конкретные предложения в кратчайший срок.

Для справки:

На сегодня в Алатауском районе ведется строительство дорог в 13 микрорайонах, на 442 улицах, протяженностью 118 км. Планируется отремонтировать 24 улицы, протяженностью 23,6 км.

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