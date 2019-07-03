На прилавках петропавловских магазинов продавалось поддельное масло

Продукция выработана с нарушением технологического процесса.

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо-Казахстанской области в ходе осуществления мониторинга безопасности продукции выявлены факты выпуска в обращении пищевой продукции, не отвечающей требованиям технического регламента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

- В двух торговых точках Петропавловска, магазинах "Янтарь" и "Магнум", специалисты обнаружили крестьянское сладко-сливочное несоленое масло высшего сорта "Сергеевское" 72,5% жирности со сроком годности 75 суток, которое не соответствует по жирнокислотному составу. Его производителем является отечественное предприятие ТОО "Сергеевка сүт өнімдері". В обоих случаях также не был указан номер партии.

- Данная продукция выработана с нарушением технологического процесса. По факту обмана потребителей, в отношение товаро-производителя, выдано уведомление, по подведомственности согласно ст.190 ч.1, повторно направлена информация в РОВД для принятия мер в соответствии с действующим законодательством в отношении производителя и проводятся мероприятия по выводу не соответствующей продукции из оборота, — рассказала ведущий специалист отдела по контролю за техническими регламентами областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Гульнур Умарова.

Специалисты говорят, что требование технического регламента к пищевой продукции, в части ее маркировки ТР ТС 022/2011, являются обязательными для обеспечения свободного перемещения пищевой продукции, выпускаемой в обращение на территории Таможенного союза.

Факты нарушения данных требований выявляются в ходе проведения мониторинга безопасности продукции.

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