Полицейский пес задержал опасного преступника в Усть-Каменогорске

Сэму всего два с половиной года, но на счету четвероногого стража порядка уже более 20-ти задержаний.

В Усть-Каменогорске служебная собака по кличке Сэм задержала преступника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Злоумышленник взломал замок, проник в дом и попытался вынести телевизор, однако, увидев хозяйку, бросился наутек. Женщина не растерялась и позвонила в полицию. Приметы подозреваемого были переданы нарядам полиции и гвардейцам нац гвардии, которые патрулировали улицы города. Во дворе одного из домов по проспекту Назарбаева был замечен мужчина, внешность которого полностью совпадала с ориентировкой. Грабитель бросился бежать, но уйти от Сэма, как говорят кинологи, еще никому не удавалось.

- По команде "задержать фас" собака на длинном поводке в наморднике подбежала и сбила данного подозреваемого, в результате чего данный преступник был задержан. Собаки наши мы их постоянно тренируем. И в отличии от гражданских, наши собаки, служебные, патрулируют постоянно. И если видят преступника, у них мгновенно происходит реакция - пьяный, шатается или на кого-то пытается руку поднять, наши собаки на это быстро реагируют, - говорит командир взвода боевого обеспечения РгК "Шыгыс" НГ РК Ермек Уалиев.

Задержанным оказался ранее дважды судимый по статьям кража и хулиганство. Что касается Сэма, то боевой собаке всего два с половиной года, но на счету четвероногого стража порядка уже более 20-ти задержаний.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!