Двоих жителей ЗКО задержали за охоту на сайгаков

С места происшествия изъяты двуствольное охотничье ружье "ИЖ-54" 12-калибра, пять патронов и два велосипеда.

Сотрудники полиции ЗКО совместно с инспекторами РГП "Охотзоопром" задержали жителей Жанибекского района по подозрению в незаконной охоте на сайгаков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

Так, 23 июня текущего года примерно в 10.30 часов между зимовками "Мангур" и "Дружба" Агубинского сельского округа Жанибекского района вблизи водоема "Адайбай" обнаружено четыре туши сайги.

В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции совместно с сотрудниками РГП "Охотзоопром" по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое жителей района 1991 г.р. и 1979 г.р.

С места происшествия изъяты двуствольное охотничье ружье "ИЖ-54" 12-калибра, пять патронов и два велосипеда.

По данному факту отделом полиции Жанибекского района проводится досудебное расследование по ч.4 статьи 337 УК РК и статьи 339 УК РК.

Также 25 июня 2019 года примерно в 11.00 часов сотрудники полиции совместно с инспекторами РГП "Охотзоопром" во время объезда территории в районе зимовки "Астау салған" Күйкенкульского сельского округа Жанибекского района задержан житель района 1973 г.р., у которого в мотоцикле обнаружено 2 туши и 4 рога сайги, нож, охотничье двуствольное ружье 12 калибра и 5 патронов.

По данному факту отделом полиции Жанибекского района проводится досудебное расследование по ч.4 статьи 337 УК РК и статьи 339 УК РК.

Назначены экспертизы.

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