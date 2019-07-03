Руки-Базуки начал сбор средств на операцию по удалению синтола

Молодой человек признался, что принесшие ему популярность синтоловые руки пора спасать.

Рекордсмен по количеству синтола в неподготовленных бицепсах Кирилл Руки-Базуки Терешин из Пятигорска обратился к своим подписчикам с просьбой помочь ему рублем, пишет Life.

Как передаёт "Комсомольская правда - Северный Кавказ", молодой человек в одном из своих инстаграм-каналов наглядно показал обильное покраснение и в очередной раз пожаловался на ухудшающееся состояние его легендарных рук.

Также, по словам молодого человека, у него образовались странные уплотнения в подмышках, а температура самих рук на несколько градусов выше, чем у всего остального тела.

- В России прошел клиник не знаю сколько. За границей с этим могут помочь, но это очень дорого стоит. Нужно делать сбор средств либо через телевидение, либо через народ, - рассказал Терешин.

Он также добавил, что сам также не сидит сложа руки, пытается собрать нужную сумму и работает для этого.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!