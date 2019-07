Назван лучший жилой дом в мире в 2019 году

Дом в японском городе Курасики оказался лучшим по итогам премии AR House 2019, сообщает Life.

Старинный японский дом восстановила строительная компания, а затем архитекторы добавили ему современные элементы и открытые пространства, оставив историческую крышу и установив на ней прочную конструкцию из деревянных колонн.

Среди жюри премии оказались ведущие мировые архитекторы: японец Такэси Хаяцу, норвежец Манте Кула, британец Стивен Тейлор и другие.

Всего в конкурсе участвовало более 200 проектов со всей планеты.

General Design Co’s house in Kamitomii, Japan wins the AR House awards 2019 — "We thought about a way to create a house that can flexibly adapt to new ways of living while consciously observing the passing of time." #beautifularchitecture @ArchReview https://t.co/z0UGZwH7mi pic.twitter.com/zELhsgFcb5