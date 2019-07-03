Мужчина погиб в ДТП в Алматы

Мотоцикл и мопед столкнулись лоб в лоб.

В Алматы по улице Айтматова произошло смертельное ДТП с участием мопеда и мотоцикла, сообщает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, мопед двигался по Айтматова в восточном направлении, а мотоцикл - в западном. Произошло лобовое столкновение.

В результате аварии водитель мопеда скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. А водитель и пассажир мотоцикла Honda с различными травмами доставлены в ближайшую больницу.

На месте работают сотрудники дорожной полиции для детального выяснения обстоятельств ДТП.

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