Мужчина погиб в ДТП в Алматы
Мотоцикл и мопед столкнулись лоб в лоб.
Фото : Sputnik3 июля 2019, 07:37
В Алматы по улице Айтматова произошло смертельное ДТП с участием мопеда и мотоцикла, сообщает Sputnik Казахстан.
Со слов очевидцев, мопед двигался по Айтматова в восточном направлении, а мотоцикл - в западном. Произошло лобовое столкновение.
В результате аварии водитель мопеда скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. А водитель и пассажир мотоцикла Honda с различными травмами доставлены в ближайшую больницу.
На месте работают сотрудники дорожной полиции для детального выяснения обстоятельств ДТП.
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