Cкончался cоздатель Ford Mustang
После того как в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из компании, тот занял должность руководителя корпорации Chrysler.
Фото : harved.biz3 июля 2019, 08:00
Создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в США в возрасте 94 лет, сообщает РИА Новости.
По данным портала TMZ, член семьи подтвердил смерть Якокки, однако подробностей не предоставил.
Якокка пришел в в Ford Motor Company в 1946 году и проработал там до 1978 года. Его считают "отцом" легендарного Ford Mustang. После того как в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из компании, тот занял должность руководителя корпорации Chrysler, которую возглавлял до 1995 года. Якокке стал автором нескольких мемуаров.
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